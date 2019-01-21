Компания «Кей» подтвердила продажу сети Покупатель - DNS

Петербургская компания «Кей» подтвердила продажу сети магазинов. Соответствующее заявление организация сделала в понедельник.

Магазины перейдут владивостокской компании DNS. В «Кей» отметили, что сделку планируется завершить в марте 2019 года. Стороны не раскрывают сумму сделки.

В I квартале года большинство магазинов продолжит работу в обычном режиме, заявили в «Кей». В организации добавили, что для сотрудников и клиентов изменения будут максимально незаметны.

Также в компании уточнили, что сделка является стратегическим бизнес-решением. Собственники «Кей» решили сконцентрироваться на более привлекательных направлениях бизнеса, добавили в организации.

Напомним, ранее СМИ сообщили о возможном закрытии сети магазинов «Кей». Причина – продажа компании. Потенциальный покупатель – DNS. На прошлой неделе DNS подтвердила информацию о сделке.