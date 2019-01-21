МЧС опровергло обрушение крыши в Морском порту Петербурга Обрушение на складе минеральных веществ СМИ связывали с неприятным запахом на Васильевском острове

Начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Петербургу Андрей Литовка заявил, что обрушения крыши крытого склада в Морском порту Петербурга не было. Об этом в понедельник пишет РБК.



«Я этой информации не подтверждаю. Никаких заявок не поступало», — сказал Литовка. Обрушение на складе минеральных веществ СМИ связывали с неприятным запахом на Васильевском острове.

Напомним, ранее от жителей Васильевского острова начали поступать жалобы на резкий запах. «Фонтанка» сообщила, что 19 января погрузчик на одном из портовых складов снес несущую колонну. В результате обрушилась крыша на несколько десятков метров. Службы Петербурга не смогли определить источник запаха, однако опасных веществ в воздухе не обнаружено.