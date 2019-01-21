СМИ: Крупнейший акционер «Модульбанка» решил продать свою долю Ему принадлежит 68,3%

Крупнейший акционер «Модульбанка» Артем Аветисян решил продать свою долю в кредитной организации. Об этом в понедельник сообщили источники.

Аветисяну принадлежит доля в 68,3%, передает «Коммерсант». По информации одного из источников. Бизнесмен хочет продать долю до апреля 2019 года. Аветисян намерен участвовать в допэмиссии акций банка «Восточный» — для этого предпринимателю необходимо около 2 млрд рублей.

Предложения о покупке направлены ы «Тинькофф банк», ВТБ, «Альфа-банк», «Совкомбанк» и «Россельхозбанк». В «Тинькофф банке», ВТБ и «Совкомбанке» заявили, что не планируют участвовать в сделке. Сам аветисян также опроверг информацию о планах по продаже «Модульбанка». Председатель правления кредитной организации Андрей Петров заявил, что компания не продается.

Отметим, «Модульбанк» создан в 2014 году. Организация занимается обслуживанием малого бизнеса. Капитал «Модульбанка» составляет 2,3 млрд рублей. Помимо Аветисяна у компании еще пять акционеров с долями 1,57-7,6%.