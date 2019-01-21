МВФ понизил оценку роста экономики России в 2019 году до 1,6% В 2020 рост составит 1,7%

Международный валютный фонд снизил оценку роста экономики России в 2019 году до 1,6%. Об этом говорится в январском обзоре мировой экономики, выпущенном в понедельник.

Снижение составило 0,2 п.п. Оценка роста мирового ВВП тоже упала – с 3,7% до 3,5%. Прогноз для стран с формирующимся рынком тоже снижен на 0,2 п.п. – до 4,5%. Оценка роста развитых стран снижена на 0,1 п.п. до 2%.

В 2020 году мировой ВВП, по версии МВФ, вырастет на 3,6%. Российский – на 1,7%.

Напомним, ранее Всемирный банк тоже ухудшил прогноз роста ВВП России на 2019 год. Ожидается рост ВВП на 1,5% вместо 1,8%. В 2020 и 2021 году рост все же должен составить 1,8%, считают во Всемирном банке. Среди угроз для российской экономики банк называет падение внешнего спроса, повышение стоимости заимствований и сохранение политической неопределенности.