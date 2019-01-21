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21.01.19 / 20:58 Новости / Россия и мир

«Дикси», «Бристоль», «Красное и белое» и «Модульбанк». Итоги понедельника

«Дикси», «Бристоль» и «Красное и белое» объединяются. Крупнейший акционер «Модульбанка» решил продать долю.Роскомнадзор возбудил дела на Facebook и Twitter из-за локализации данных россиян.

Коллаж АБН

Бенефициары ритейлера «Дикси», сети алкомаркетов «Бристоль» и сети «Красное и белое» создают третьего по обороту розничного ритейлера России. В настоящий момент совокупная сеть оценивается в 13 тыс. магазинов.

Крупнейший акционер «Модульбанка» Артем Аветисян решил продать свою долю в кредитной организации. По информации одного из источников, бизнесмен хочет продать долю до апреля 2019 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал просьбу регионов списать долги за газ. Пресс-секретарь отметил, что вопрос является сложным: необходимо учитывать интересы граждан и «Газпрома».

Роскомнадзор возбудил дела на Facebook и Twitter из-за локализации данных россиян. В ответах компаний нет конкретики о фактическом исполнении законодательства в настоящий момент и сроках возможного соблюдения закона в будущем.

Правительство одобрило строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Казань». Одобрен участок от города Железнодорожный в Московской области до города Гороховец в Нижегородской области.

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