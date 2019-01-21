Поставщики попросили правительство запретить торговых сетям перепродавать их товар Они хотят встретиться с Козаком

Крупнейшие поставщики попросили правительство запретить торговых сетям перепродавать их товар. Об этом источники сообщили в понедельник, а также подтвердили несколько производителей продуктов.

Поставщики направили письмо с просьбой вице-премьеру Дмитрию Козаку в декабре 2018 года, передает «Коммерсант». Производители продуктов просят Козака о встрече для решения вопроса. Среди подписавших письмо руководители «Руспродсоюза», «Русбренда» Союза производителей алкогольной продукции и других ассоциаций.

Производители заявили, что получая от них скидку в 30-50% ритейлеры перепродают товар оптом или мелким оптом небольшим магазинам. Так сети захватывают сегмент несетевой торговли и увеличивают свою долю на рынке, несмотря на существующие ограничения. Кроме этого, скидка поставщиков не доходит до конечного потребителя.

Добавим, ранее Минсельхоз сообщил о росте стоимости ряда продуктов в торговых сетях. По данным ведомства, цены выросли на яйца, сахар, птицу и плодоовощную продукцию. При этом, министерство отметило, что рост произошел незначительный. В целом же ситуация на рынке стабильна, считают в Минсельхозе.