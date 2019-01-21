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21.01.19 / 20:34 Новости / Петербург и Ленобласть

Власти Петербурга определили порядок выплат блокадникам

По 3-7 тыс. рублей

укрепление рубляВласти Петербурга определили порядок предоставления единовременной денежной выплаты в связи с 75-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом в Смольном сообщили в понедельник.

Инвалидам ВОВ, ветеранам ВОВ и бывшим несовершеннолетним узникам выплатят 7 тыс. рублей. Родившимся до 3 сентября 1945 года гражданам – по 3 тыс. рублей. Деньги жителям Петербурга перечислят автоматически 24 января без личного обращения указанных граждан.

Жители других регионов, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», получат от Петербурга по 7 тыс. рублей. Эти категории граждан могут подать документы в органы соцзащиты по месту регистрации, выплаты будут идти в течение 2019 года.

Напомним, в настоящее время в Петербурге проживает 86 тыс. человек, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Всего выплаты ко Дню снятия блокады с Ленинграда получат около 400 тыс. ветеранов и жителей блокадного города. Общая сумма составит 1,7 млрд рублей.

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