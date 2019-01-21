Смольный расторгает все контракты с «Метростроем» Будут искать другого подрядчика, в Смольном говорят, что «такие компании на рынке имеются»

Правительство Петербурга решило расторгнуть все контракты с ОАО «Метрострой». Об этом в понедельник сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Причиной, по версии Смольного. Стало «грубое неисполнение … условий государственный контрактов и некачественное планирование выполнения производственных программ». Следствием всего этого стали срывы срока=ов строительства новых станций, задержки по выплате зарплат метростроителям.

В КРТИ решение назвали «сложным и болезненным» Но в Смольном убеждены, что компания не справится с исполнением госконтрактов даже при докапитализации. Кроме того, ни один банк не решился взять на себя обязательства по предоставлению «Метрострою» дополнительных банковских гарантий и кредитов, подчеркнули в Смольном.

«Развитие метро в городе не должно становиться заложником ситуации, сложившейся из-за финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Метрострой». В связи с этим будет решаться вопрос привлечения альтернативных подрядных организаций для выполнения строительно-монтажных работ в области метростроения. По проведенному предварительному запросу, такие компании на рынке имеются и готовы к исполнению задач метростроения», — говорится в сообщении Смольного. В КРТИ также пообещали, что сохраняют обещание ввести строящиеся станции в кратчайшие сроки. Кроме того, Смольный хочет сохранить инженерные и рабочие кадры метростроителей.

Напомним, «Метрострой» строил петербургскую подземку в течение 60 лет. В последние несколько месяцев строители метро регулярно жаловались на невыплату зарплат, в ситуацию пришлось вмешиваться Смольному. Кроме того, стало известно о срыве сроков строительства трех линий метро. Так, станции Фрунзенского радиуса должны были сдать до Нового года, однако сроки перенесли на середину 2019 года, хотя все станции находятся на заключительных этапах строительства. Также в конце прошлого года налоговики предъявили претензии компании в размере 788 млн рублей, и счета компании были арестованы. В «Метрострое» заявляли, что иски ФНС носят технический характер, и перекладывали вину на Смольный, который якобы медленно ведет приемку работ и сам тормозит ход строительства.