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21.01.19 / 17:14 Новости / Петербург и Ленобласть

Петербург в воскресенье убирали более 8 тыс. человек

Кровли очищали 1140 человек

Фото АБН

Улицы Петербурга в воскресенье убирали 8114 человек и 729 единиц спецтехники. Об этом в понедельник сообщили в жилищном комитете.

Кровли очищали 1140 человек. Полностью очистили 54 кровли, частично – 1143. Службы жилищно-коммунального сервиса работают в усиленном режиме из-за обильного снегопада 17-20 января. Кроме того, объявлена повышенная готовность к чрезвычайным ситуациям из-за неблагоприятных погодных условий.

В понедельник сотрудники комитета провели выездную проверку уборки в Центральном, Курортном и Петродворцовом районах. В каждом из них инспектора обнаружили сосульки без ограждения опасной зоны. Больше всего нарушений обнаружено в Центральном районе. После проверок в администрации районов поступили результаты для оперативного устранения нарушений.

Отметим, обращения по поводу неудовлетворительной зимней уборки или наличия сосулек можно направлять по номеру 710-44-54. За прошедшую неделю дорожники вывезли с городских улиц 406 тыс. куб. м снега. Всего с начала зимнего сезона собрано 1 млн 2400 тыс. куб. м. Такое же количество было собрано за весь сезон с ноября по апрель в 2014-2015 годах.

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