Арбитраж Петербурга и Ленобласти не будет работать в среду из-за пожара Во время пожара никто не пострадал

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области не будет работать в среду из-за утреннего пожара. Об этом во вторник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

«В связи с произошедшим пожаром в здании Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области сообщаем, что работа суда приостановлена, судебные заседания завтра, 23.01.2019 г., проводиться не будут», — говорится в сообщении суда.

Напомним, во вторник заседания тоже не велись. О пожаре стало известно в 9:30. Пожар потушили спустя полтора часа. На месте происшествия более 100 пожарных. Пострадавших нет. Возгорание возникло в закрытой комнате площадью 20 кв. м.