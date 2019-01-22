В Петербурге тушат здание Арбитражного суда По Суворовскому проспекту частично ограничили движение транспорта

В Петербурге пожарные тушат здание Арбитражного суда. Об этом во вторник сообщили в МЧС по городу.

О пожаре стало известно около 9:30, спустя десять минут приехала первая пожарная машины. К 9:49 ранг пожара повысили до №1-бис.

По Суворовскому проспекту частично ограничили движение транспорта. Напомним, здание петербургского Арбитража находится по адресу Суворовский проспект, 50.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что работа суда полностью приостановлена, судебные заседания во вторник проводиться не будут. О возобновлении работы сообщат позже.

На тушении работает более сотни человек и 30 единиц техники. Из здания эвакуированы все работники и посетители. Горение заметно только со двора.

Эпицентр возгорания находится на пятом этаже. Горит 20 кв. м.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в Петербурге тушили планетарий. Спасатели установили пожару второй уровень сложности. Горела обстановка на втором этаже. Площадь пожара составила 15 кв.м. С возгоранием справились за два часа, никто не пострадал.

Обновление от 10:54. Добавлена информация объединенной пресс-службы судов Петербурга.