В Петербурге тушат здание Арбитражного суда

В Петербурге пожарные тушат здание Арбитражного суда. Об этом во вторник сообщили в МЧС по городу.
О пожаре стало известно около 9:30, спустя десять минут приехала первая пожарная машины. К 9:49 ранг пожара повысили до №1-бис.
По Суворовскому проспекту частично ограничили движение транспорта. Напомним, здание петербургского Арбитража находится по адресу Суворовский проспект, 50.
В объединенной пресс-службе судов сообщили, что работа суда полностью приостановлена, судебные заседания во вторник проводиться не будут. О возобновлении работы сообщат позже.
На тушении работает более сотни человек и 30 единиц техники. Из здания эвакуированы все работники и посетители. Горение заметно только со двора.
Эпицентр возгорания находится на пятом этаже. Горит 20 кв. м.
Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в Петербурге тушили планетарий. Спасатели установили пожару второй уровень сложности. Горела обстановка на втором этаже. Площадь пожара составила 15 кв.м. С возгоранием справились за два часа, никто не пострадал.
Обновление от 10:54. Добавлена информация объединенной пресс-службы судов Петербурга.
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