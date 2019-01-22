Все новости

22.01.19 / 10:41 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге тушат здание Арбитражного суда

По Суворовскому проспекту частично ограничили движение транспорта

В Петербурге пожарные тушат здание Арбитражного суда. Об этом во вторник сообщили в МЧС по городу.

О пожаре стало известно около 9:30, спустя десять минут приехала первая пожарная машины. К 9:49 ранг пожара повысили до №1-бис.

По Суворовскому проспекту частично ограничили движение транспорта. Напомним, здание петербургского Арбитража находится по адресу Суворовский проспект, 50.

В объединенной пресс-службе судов сообщили, что работа суда полностью приостановлена, судебные заседания во вторник проводиться не будут. О возобновлении работы сообщат позже.

На тушении работает более сотни человек и 30 единиц техники. Из здания эвакуированы все работники и посетители. Горение заметно только со двора.

Эпицентр возгорания находится на пятом этаже. Горит 20 кв. м.

Напомним, рано утром 31 декабря 2018 года в Петербурге тушили планетарий. Спасатели установили пожару второй уровень сложности. Горела обстановка на втором этаже. Площадь пожара составила 15 кв.м. С возгоранием справились за два часа, никто не пострадал.

Обновление от 10:54. Добавлена информация объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

112 SQL queries done. Page generation took 0,144 seconds.