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22.01.19 / 11:09 Новости / Россия и мир

СМИ: Для вице-премьеров введут ключевые показатели эффективности

Такую систему введут для оценки исполнения национальных проектов

Для оценки работы семи вице-премьеров правительства РФ введут ключевые показатели эффективности (KPI). Об этом во вторник пишет «Коммерсант» со ссылкой на соответствующие предложения министерства экономического развития.

Такую систему введут для оценки исполнения национальных проектов. В конце 2018 года президент РФ Владимир Путин дал соответствующее указание. Проект разработали руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко и министр экономики Максим Орешкин. По их системе будет оцениваться деятельность Антона Силуанова, Максима Акимова, Татьяны Голиковой, Ольги Голодец, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака и Виталия Мутко.

При расчете KPI будут использоваться два критерия. В первую очередь будут оцениваться целевые показатели нацпроектов, курируемых вице-премьерами. Например, KPI Виталия Мутко будет оцениваться по доле городов с благоприятной городской средой. Максим Акимов будет оцениваться по качеству дорог и числу погибших в ДТП, Дмитрий Козак — по инвестициям в промышленность и производительности труда в обработке.

Вторым критерием оценки станут соцопросы. Минэкономики уже разработало типовые вопросы для этого метода. Например, при оценке работы Татьяны Голиковой, у респондентов будут спрашивать, стали ли они больше хотеть завести ребенка за прошедший год. А при оценке работы Антона Силуанова – как изменилась экономическая ситуация в стране.

Напомним, в апреле прошлого года Роскосмос объявил, что введет на предприятиях космической отрасли систему оценки эффективности KPI. Таким образом будет оцениваться работа руководителей разных уровней, а также компаний и их дочерних структур. Однак показатель KPI не может быть ниже 70%. В случае если предприятие не достигает этой отметки, руководству предприятия придется писать подробную объяснительную.

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