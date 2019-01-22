Генпрокуратура обязала прокурора Чечни поддержать «Газпром Межрегионгаз» в суде Ведомство проведет служебную проверку

Генпрокуратура РФ обязала прокурора Чеченской Республики поддержать доводы «Газпром Межрегионагаз Грозный» в апелляционном суде. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.



Ранее исковое заявление к дочерней компании «Газпрома» с просьбой списать долги населения за газ в Заводской районный суд Грозного подал заместитель прокурора Чечни. Суд вынес решение в пользу истца и обязал «Газпром Межрегионгаз Грозный» списать долги в размере свыше 9 млрд рублей из-за истекшего срока исковой давности. Компания решила подать на апелляцию.

Однако в сообщении Генпрокуратуры отмечается, что истечение срока не может быть единственной причиной списания задолженности. Кроме этого долг должен быть нереальным для взыскания. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом.

Генпрокуратура РФ обязала прокурора республики поддержать «Газпром» при апелляции. Кроме того, ему напомнили, что прокуратура не должна вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность организаций. В Генпрокуратуре заявили также о проведении служебной проверки из-за необоснованного обращения в суд.

Напомним, во вторник представитель «Газпром Межрегионгаз» подтвердил сумму списанных судом в Чечне долгов населения в размере 9,353 млрд рублей. Ранее топ-менеджер «Газпром Межрегионгаз Грозный» Рустам Амерханов заявил, что в судебном решении не было суммы. Он назвал это «информационным вбросом». Однако в «Газпром Межрегионгаз» рассказали РБК, что сумма указана в мотивировочной части документа.