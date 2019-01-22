Губернаторские и муниципальные выборы в Петербурге пройдут в один день – Совершаева Такая организация заложена в бюджет

Губернаторские и муниципальные выборы пройдут в один день, «разводить» их не будут. Об этом заявила глава аппарата врио губернатора Петербурга Александра Беглова Любовь Совершаева на встрече с фракцией КПРФ городского Законодательного собрания, пишет во вторник «ЗакС.ру».

По словам Совершаевой, организация выборов в разные дни не заложена в региональный бюджет. Она также отметила, что для этого необходимо будет вносить изменения в действующее законодательство.

Добавим, ожидается, что муниципальные и губернаторские выборы в Петербурге пройдут в сентябре 2019 года. Накануне Беглов предложил шесть кандидатур на посты вице-губернаторов. На должность вице-губернатора Петербурга – руководителя администрации губернатора предложена Любовь Совершаева. Помимо нее на посты вице-губернаторов претендуют Евгений Елин, Николай Линченко, Эдуард Батанов, Владимир Княгинин и Максим Шаскольский.