Суд отложил рассмотрение исков «Трансстроя» к Смольному А иск «Метростроя» к комитету по строительству рассмотрит 14 марта

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отложил на февраль-март рассмотрение исков компания «Инжтрансстрой-СПб» и корпорации «Трансстрой» по возведению стадиона в Петербурге. Об этом во вторник стало известно из электронной картотеки арбитражных дел.

Иск «Инжтрансстроя-СПб» на 2,6 млрд рублей отложили на 15 февраля. Рассмотрение аналогичного иска «Трансстроя» на 2,1 млрд рублей назначили на 18 марта.

Также стало известно, что 14 марта арбитраж рассмотрит иск «Метростроя» к комитету по строительству на сумму 1,2 млрд рублей. Дата рассмотрения аналогичного иска к «Дирекции транспортного строительства» пока что неизвестна.

Напомним, «Трансстрой» и «Метрострой» стали подрядчиками, с которыми Смольный разорвал контракт на строительство объектов инфраструктуры. «Трансстррой» занимался возведением стадиона. Их контракт передали «Метрострою». Однако накануне стало известно, что и с «Метростроем» Смольный разрывает контракт – на этот раз на строительство метро. Иски «Метростроя» к комстрою и ДТС были поданы раньше еще по действующим контрактам.