Ленобласть договорилась с «Газпромом» о газификации трех районов

Власти Ленинградской области достигли договоренностей с ПАО «Газпром» о газификации Выборгского, Кингисеппского и Приозерского районов. Об этом во вторник сообщили в правительстве региона.
В частности, компания обязалась реконструировать подстанцию «Северная» для дальнейшего инфраструктурного развития районов. Также «Газпром» подтвердил намерение до конца 2019 года завершить программу строительства газопровода в Приозерском районе.
По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, к 1 января 2019 года регион полностью рассчитался по долгам за газ. В прошлом году область также оформила необходимые земли и разрешения на строительство для выполнения программы газификации.
Ранее соглашение о сотрудничестве подписали «Газпром» и Петербург. Документ рассчитан на 2019-2021 годы.
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Реплики
Токсово ребята газифицировать слабо? 15 км от питера, бабки уголь таскают- позорище, страна газа.*ля