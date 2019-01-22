Ленобласть договорилась с «Газпромом» о газификации трех районов В частности, компания реконструирует подстанцию «Северная»

Власти Ленинградской области достигли договоренностей с ПАО «Газпром» о газификации Выборгского, Кингисеппского и Приозерского районов. Об этом во вторник сообщили в правительстве региона.

В частности, компания обязалась реконструировать подстанцию «Северная» для дальнейшего инфраструктурного развития районов. Также «Газпром» подтвердил намерение до конца 2019 года завершить программу строительства газопровода в Приозерском районе.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, к 1 января 2019 года регион полностью рассчитался по долгам за газ. В прошлом году область также оформила необходимые земли и разрешения на строительство для выполнения программы газификации.

Ранее соглашение о сотрудничестве подписали «Газпром» и Петербург. Документ рассчитан на 2019-2021 годы.