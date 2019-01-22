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22.01.19 / 16:45 Новости / Петербург и Ленобласть

Ленобласть будет бороться с ночными «наливайками»

Законопроект внесен в ЗакС региона

Власти Ленинградской области хотят запретить продажу алкоголя в розлив по ночам. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Законодательного собрания региона губернатор Александр Дрозденко, сообщили в областном правительстве во вторник.

По словам Дрозденко, предприниматели открывают точки общепита, а по факту продают алкоголь «на вынос». Ранее на это жаловались жители Ленобласти.

Документ предполагает запрет розничной продажи алкоголя, если магазин и предприятие общепита находятся в одном здании и имеют только один вход, а также если зал магазина не изолирован от зала кафе. Кроме того, будет запрещена продажа алкоголя с 23:00 до 09:00 в барах и буфетах, расположенных в многоквартирных домах, включая встроенные и пристроенные помещения.

Добавим, в настоящее время в Ленобласти действует запрет на продажу алкоголя в розницу с 22:00 до 09:00. Помимо этого, продавать спиртосодержащую продукцию нельзя в Международный день защиты детей — 1 июня, День молодежи — 27 июня и День знаний — 1 сентября.

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