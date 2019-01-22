Полиция Петербурга провела обыски по делу о контрабанде морепродуктов на 6,5 млн рублей Теперь устанавливает причастных

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти провели ряд обысков по делу о контрабанде морепродуктов. Об этом в ведомстве сообщили во вторник.

Ранее в петербургском порту был выгружен контейнер с морепродуктами весом 15 тонн на общую сумму порядка 6,5 млн рублей, уточнили в полиции. Однако в ходе проверки товар запретили для ввоза, поставив соответствующую метку.

Затем, по информации полиции, груз был направлен на таможенный пост с соответствующей декларацией и документом, выданным грузовладельцу с измененной меткой уже на разрешение ввоза. По данным следствия, документ заверил не специалист в санитарно-карантинном контроле, а третьи лица.

В настоящее время полиция устанавливает причастных к контрабанде. Возбуждено дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (контрабанда).

Добавим, осенью прошлого года сотрудники пограничного управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти нашли в поезде Россия-Финляндия контрабандные сигареты на 165 тыс. рублей. Девять коробок с товаром были спрятаны в одном из вагонов.