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22.01.19 / 16:32 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Смольный начнет искать нового подрядчика на строительство метро через 10 дней

В правительстве полагают, что кандидаты есть

Смольный приступит к поискам нового подрядчика для строительства метро через 10 дней. Об этом накануне пишет «Фонтанка».

Источники «Фонтанки» говорят, что Смольный может поучаствовать в банкротстве «Метростроя» и создании новой организации. Таким образом, новая структура примет сохранившиеся после развала «Метростроя» кадры.

Председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин подчеркнул, что останавливать строительство подземки не будут. Спустя 10 дней нового строителя должны получить станции Фрунзенского радиуса. Нового подрядчика выберут по упрощенной процедуре методом запроса предложений.

В Смольном ждут, что инициативу проявят компании «Стройтрансгаз», близкая к Геннадию Тимченко, и «Мостотрест», которую СМИ называют близкой Аркадию Ротенбергу. Также в числе потенциальных кандидатов на строительство метро – московская компания «Ойкумена» и еще одна столичная фирма «Трансинжстрой».

Напомним, накануне Смольный заявил, что расторгает контракты с петербургским «Метростроем». Причиной назвали регулярный срыв сроков и задержки зарплат, а также некачественное планирование. В «Метрострое» сказали, что расторжение контрактов приведет Петербург к «техногенной катастрофе» и в очередной раз возложили ответственность за проблемы в строительстве метро на Смольный.

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