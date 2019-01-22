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22.01.19 / 08:40 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Оппозиция ЗакСа Петербурга обратилась к прокурору с просьбой списать долги горожан за ЖКХ

Депутаты надеются, что городская прокуратура позаботится о правах петербуржцев так же, как и прокуратура Чечни о населении республики

Представители фракций «Яблоко», «Партия роста», «СР», КПРФ, ЛДПР в Законодательном Собрании Петербурга попросили прокурора города обратиться в суд для списания просроченных задолженностей горожан за все жилищно-коммунальные услуги. Об этом накануне в своем Telegram-канале сообщил руководитель фракции «Яблоко» Борис Вишневский.

Соответствующее обращение подписали «все, кто сегодня «физически» есть из оппозиции в ЗакСе»: Борис Вишневский, Максим Резник, Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Александр Егоров, Надежда Тихонова, Ольга Ходунова, Ирина Иванова, Александр Рассудов, Олег Капитанов.

Вишневский отметил, что весной и летом прошлого года петербуржцы получили уведомления о задолженностях по ЖКХ, накопившихся за 2008-2009 года. По словам депутата, Смольный не стал списывать эти долги, которые стали безнадежными к взысканию из-за истечения сроков исковой давности, и посоветовал обратиться в суд для списания. Парламентарий выразил надежду на то, что городская прокуратура позаботится о правах петербуржцев так же, как и прокуратура Чечни о населении республики.

Напомним, ранее Грозненский районный суд постановил списать долги жителей Чечни в размере 9,3 млрд рублей. Это задолженности, возникшие с 2007 по 2015 год. Соответствующее требование в суд предоставила прокуратура, так как по этой задолженности истек срок давности. В понедельник стало известно, что компания «Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловала решение суда о списании долгов жителей Чечни.

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