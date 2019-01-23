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23.01.19 / 17:03 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Арбитражный суд Петербурга и ЛО объявил о восстановлении работы после пожара

С четверга

Фото АБН

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области объявил о восстановлении работы после пожара. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд будет работать в обычном режиме с четверга, 24 января. Таким образом, в связи с ЧП заседания не проводятся два дня — 22 и 23 января.

Добавим, пожар в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти произошел накануне. В результате по Суворовскому проспекту ограничили движение для транспорта. В ГУ МЧС сообщали, что площадь возгорания составила около 20 кв. м. Из здания всех эвакуировали.

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