Арбитражный суд Петербурга и ЛО объявил о восстановлении работы после пожара С четверга

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области объявил о восстановлении работы после пожара. Об этом в среду сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд будет работать в обычном режиме с четверга, 24 января. Таким образом, в связи с ЧП заседания не проводятся два дня — 22 и 23 января.

Добавим, пожар в здании Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти произошел накануне. В результате по Суворовскому проспекту ограничили движение для транспорта. В ГУ МЧС сообщали, что площадь возгорания составила около 20 кв. м. Из здания всех эвакуировали.