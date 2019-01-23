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23.01.19 / 10:13 Новости / Россия и мир / Рынки

Московская биржа открылась с околонулевыми изменениями

Индекс Мосбиржи 2467,91, индекс РТС 1168,43

Фото АБН

Торги среды на Московской бирже открылись с околонулевыми изменениями. Индекс Мосбиржи составил 2467,91 пункта, индекс РТС составил 1168,43 пункта в момент открытия.

В первые десять минут работы биржи индексы ушли в зеленую зону. Индекс Мосбиржи составил 2474,22 пункта с ростом на 0,2%, индекс РТС составил 1174,20 пункта с ростом на 0,38%.

Как отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Вадим Иосуб, утром среды фондовые индексы стран АТР снижались на 0,1-0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром около 2637 пунктов, на 0,2% выше уровней закрытия предыдущего торгового дня. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2445-2495 пунктов, по индексу РТС — в границах 1160-1180 пунктов.

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