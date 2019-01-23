Правительство решило отложить дифференциацию цен на электроэнергию И отмену понижающего коэффициента

Правительство РФ решило на неопределенный срок отложить введение социальных норм на электроэнергию. Об этом в среду журналистам рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.



Как передает Regnum, на совещании по этой проблеме решили, что к вопросу распределения тарифной нагрузки между потребителями можно вернуться только после детального анализа финансовых последствий для потребителей. Также необходимо учесть реальные доходы россиян по итогам 2019 года, считают в правительстве. Кроме того, пока не собираются отменять понижающий коэффициент для квартир с электроплитами и частных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут установить социальную норму потребления электроэнергии. Она должна была составлять 300 кВт/ч в месяц. В таком случае электричество оплачивалось бы по базовому, действующему тарифу. А при превышении нормы устанавливался бы повышенный тариф. При потреблении электроэнергии более 500 кВт/ч тариф становился бы «экономически обоснованным».