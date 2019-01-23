Все новости

23.01.19 / 20:44 Новости / Россия и мир

Правительство решило отложить дифференциацию цен на электроэнергию

И отмену понижающего коэффициента

Правительство РФ решило на неопределенный срок отложить введение социальных норм на электроэнергию. Об этом в среду журналистам рассказал представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Как передает Regnum, на совещании по этой проблеме решили, что к вопросу распределения тарифной нагрузки между потребителями можно вернуться только после детального анализа финансовых последствий для потребителей. Также необходимо учесть реальные доходы россиян по итогам 2019 года, считают в правительстве. Кроме того, пока не собираются отменять понижающий коэффициент для квартир с электроплитами и частных домов.

Напомним, ранее сообщалось, что в России могут установить социальную норму потребления электроэнергии. Она должна была составлять 300 кВт/ч в месяц. В таком случае электричество оплачивалось бы по базовому, действующему тарифу. А при превышении нормы устанавливался бы повышенный тариф. При потреблении электроэнергии более 500 кВт/ч тариф становился бы «экономически обоснованным».

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,137 seconds.