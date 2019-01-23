СМИ: Правительство планирует отменить льготы на электричество для владельцев электроплит И для сельских жителей

Правительство России планирует отменить льготы на электричество для владельцев электроплит к 2033 году, а также для сельского населения. О планируемом сокращении льготных программ в среду пишет «Коммерсантъ».

С предложениями о введении нормы потребления электроэнергии выступило министерство экономического развития. Обсудить их должны в конце января на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака. В Минэнерго формулируют позицию, в ФАС от комментариев отказались, от МЭР комментарий получить не удалось.

Для населения предложат ввести дифференциацию тарифов. До 300 кВт/ч в месяц будут оплачиваться по базовому тарифу. Более – по повышенному, а более 500 кВт/ч – по экономически обоснованному. При этом некоторым регионам могут ввести планки в 500 кВТ/ч и 700 кВт/ч соответственно, например, на севере.

Льготы смогут сохранить жители омов, не подключенных к теплоснабжению. Также рассматривается вариант сохранить льготы для владельцев электрокотлов.

В Минэнерго отмечают, что подобные меры могут привести к росту социально-экономической напряженности. Как следует из письма первого замминистра Минэнерго Андрея Текслера, в настоящий момент и так наблюдается рост финансовой нагрузки на граждан, включая рост НДС, индексацию тарифов ЖКХ и налогообложение самозанятых.

Напомним, вариант с введением соцнормы заморозили в 2014 году. В настоящий момент владельцы электроплит и сельские жители платят за электричество с применением коэффициента 0,7. Разницу оплачивают крупные энергопотребители.