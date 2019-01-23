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23.01.19 / 10:52 Новости / Россия и мир / Финансы

Греф ожидает снижения ипотечных ставок к концу года

И ставок по вкладам

Коллаж АБН

Президент Сбербанка Герман Греф ожидает, что к концу года ставки по ипотеке в российских банках снизятся. Об этом он заявил в среду.

При этом Сбербанк пока не планирует менять ставки по ипотеке. Основные факторы, которые могут на это повлиять, – это динамика ключевой ставки и динамика инфляции. Как пишет РИА Новости, Греф ожидает снижения по всем ставкам, в том числе по ставкам по вкладам.

По словам Грефа, изменение системы финансирования жилищного строительства приведет к временному сокращению предложения. По мнению Грефа, не так уж плохо, что повышение ставок охладит спрос. Затем предложение восстановится, и ситуация может стабилизироваться.

Напомним, с 14 января повысил ставки по ипотеке на 1-1,2 п.п. Повышение распространяется только на новые заявки. Сильное повышение ожидает ипотеки с низким первоначальным взносом (менее 20%). Также Сбербанк поднимал ставки по ипотеке в октябре прошлого года, тогда – на 0,4-0,6 п.п.

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