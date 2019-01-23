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23.01.19 / 18:07 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Интерактивный музей о летчиках ВОВ в Ленобласти откроется в 2019 году

Экскурсии начнут водить уже с февраля

Фото пресс-службы Администрации Ленобласти

Интерактивный музей о летчиках Советского Союза, воевавших в годы Великой Отечественной войны, во Всеволожском районе Ленинградской области полностью откроется в мае 2019 года. Об этом в среду рассказали в региональном правительстве.

Экспозиция в «Доме 43 героев» включает макеты самолетов, полноразмерные макеты авиабомб, скульптуры летчиков в полной аутентичной летной экипировке, интерактивные карты боевых действий и другие предметы. Кроме того, посетители могут побывать в интерактивной кабине самолета и совершить полет над  Дорогой жизни. Сотрудники музея также планируют создать интерактивную инсталляцию с именами всех летчиков Советского Союза, воевавших в годы ВОВ.

Добавим, экскурсии для организованных групп начнут проводить с февраля 2019 года. Музей находится на пересечении Колтушского шоссе и Дороги жизни. Здание музея было построено в 1774 году. С 1941 по 1943 годы здесь жили авиаторы.

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