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23.01.19 / 18:38 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

ГУ МЧС по Ленобласти предупредило о морозах до -28 в конце недели

И снеге

В пятницу и субботу, 25-26 января, температура воздуха в Ленинградской области ночью будет опускаться до -28 градусов. Об этом в среду рассказали в региональном ГУ МЧС со ссылкой на данным Северо-Западного УГМС.

По прогнозу синоптиков, в эти дни ожидается переменная облачность и небольшой снег. Днем столбик термометра поднимется до -11…-18 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Добавим, в четверг, 24 января, в Ленобласти также будет морозно. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от -8 до -13 градусов, местами от -16 до -20. На дорогах также будет скользко, а ночью и днем возможен небольшой снег.

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