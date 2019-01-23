Ночью в Петербурге горело студенческое общежитие Техноложки На улицу вывели 300 человек

В ночь на среду в Петербурге загорелось общежитие Технологического института. Об этом в среду сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

Были эвакуированы 300 человек. Пожар начался вскоре после полуночи. Возгорание площадью 12 кв. м тушили в течение двух часов.

Горевшее общежитие расположено в Яковлевском переулке, дом 8. Студентам пришлось провести ночь в автобусе, который предоставил «Пассажиравтотранс», пишет «Фонтанка».

Напомним, накануне горело здание Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. Из дома на Суворовском проспекте вывели более сотни человек. Пожар тушили примерно два часа, причиной стало возгорание на площади 20 кв. м. Никто не пострадал, но работа суда временно приостановлена – он не рассматривал и не принимал дела во вторник и продолжит вынужденный перерыв в среду.