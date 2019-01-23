Фонд имущества продал объекты собственности Петербурга на 55,3 млн рублей

Фонд имущества на торгах 23 января продал объекты госсобственности Петербурга на 55,3 млн рублей. Об этом в организации сообщили в среду.
За 7,2 млн рублей были реализованы четыре квартиры на берегу Сухого пруда в Петергофе в постройке 19 века, признанной памятником регионального значения. Их общая площадь составляет 400,4 кв. м. Победителем аукциона стало ООО «Аксиома», которая соревновалась лишь с еще одним покупателем. Еще две квартиры в Калинкинском морском госпитале на Сатро-Петергофском проспекте проданы за 12,6 млн рублей. Общая площадь – 488,1 кв. м.
Кроме того, на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» продали торгово-сервисное помещение около станции метро «Ломоносовская». Цена помещения составила почти 9 млн рублей.
Добавим, следующие торги Фонд имущества проведет 30 января 2019 года. В фонде подчеркнули, что особенно интересным объектом будут квартиры в домах-памятниках Петродворцового района – «Казармах 148-го пехотного Каспийского полка с территорией» в Петергофе и «Казармах лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона» в Стрельне. Они будут проданы единым лотом.
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