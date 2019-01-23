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23.01.19 / 22:07 Новости / Петербург и Ленобласть

Фонд имущества продал объекты собственности Петербурга на 55,3 млн рублей

Следующие торги Фонд имущества проведет 30 января 2019 года

Фото АБН

Фонд имущества на торгах 23 января продал объекты госсобственности Петербурга на 55,3 млн рублей. Об этом в организации сообщили в среду.

За 7,2 млн рублей были реализованы четыре квартиры на берегу Сухого пруда в Петергофе в постройке 19 века, признанной памятником регионального значения. Их общая площадь составляет 400,4 кв. м. Победителем аукциона стало ООО «Аксиома», которая соревновалась лишь с еще одним покупателем. Еще две квартиры в Калинкинском морском госпитале на Сатро-Петергофском проспекте проданы за 12,6 млн рублей. Общая площадь – 488,1 кв. м.

Кроме того, на электронной торговой площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» продали торгово-сервисное помещение около станции метро «Ломоносовская». Цена помещения составила почти 9 млн рублей.

Добавим, следующие торги Фонд имущества проведет 30 января 2019 года. В фонде подчеркнули, что особенно интересным объектом будут квартиры в домах-памятниках Петродворцового района – «Казармах 148-го пехотного Каспийского полка с территорией» в Петергофе и «Казармах лейб-гвардии Стрелкового артиллерийского дивизиона» в Стрельне. Они будут проданы единым лотом.

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