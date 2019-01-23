Минстрой: Ставки по ипотеке в ближайшее время не снизятся С учетом волатильности на финансовых рынках

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что потенциал снижения ипотечных ставок в краткосрочной перспективе исчерпан. Об этом в среду министр сообщил в Госдуме.

Якушев при этом указал на волатильность на финансовых рынках, передает ТАСС. Глава Минстроя подчеркнул, что спрос на жилищном рынке зависит, в основном, от ипотеки. Он напомнил, что каждую вторую квартиру в России покупают в кредит.

При этом за последние два года ставки снизились значительнее, чем за все время жилищного кредитования. Кроме того, министр не отрицает вероятной господдержки ипотеки в том случае, если экономическая ситуация начнет резко ухудшаться.

Напомним, 14 декабря 2018 года Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%. Перед этим ставка менялась в сентябре того же года. ЦБ повысил ее с 7,25% до 7,5%.