Все новости

23.01.19 / 21:41 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Минстрой: Ставки по ипотеке в ближайшее время не снизятся

С учетом волатильности на финансовых рынках

Фото: trud7.md

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что потенциал снижения ипотечных ставок в краткосрочной перспективе исчерпан. Об этом в среду министр сообщил в Госдуме.

Якушев при этом указал на волатильность на финансовых рынках, передает ТАСС. Глава Минстроя подчеркнул, что спрос на жилищном рынке зависит, в основном, от ипотеки. Он напомнил, что каждую вторую квартиру в России покупают в кредит.

При этом за последние два года ставки снизились значительнее, чем за все время жилищного кредитования. Кроме того, министр не отрицает вероятной господдержки ипотеки в том случае, если экономическая ситуация начнет резко ухудшаться.

Напомним, 14 декабря 2018 года Банк России повысил ключевую ставку до 7,75%. Перед этим ставка менялась в сентябре того же года. ЦБ повысил ее с 7,25% до 7,5%.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2019

113 SQL queries done. Page generation took 0,145 seconds.