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23.01.19 / 16:45 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Петербургское УФАС приостановило конкурсы на разметку дорог на 474 млн рублей

Всего 13 аукционов

ремонт дорог

Фото АБН

Управление ФАС по Петербургу приостановило конкурсы на поиск подрядчика на выполнение работ по демаркировке, нанесению и восстановлению дорожной разметки во всех районах города. Об этом в ведомстве сообщили в среду.

Речь идет о приостановке 13 аукционов, суммарно начальная (максимальная) цена этих контрактов составляет порядка 474 млн рублей. Аукционы приостановлены из-за жалобы ООО «ТК «Восток Запад Транзит», уточнили в УФАС. Добавим, заказчиком работы является СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Ранее антимонопольная служба отменила конкурс на ремонт Благовещенского моста. Ведомство удовлетворило жалобу ЗАО «Экодор». Компания утверждала, что первую часть ее заявки необоснованно отклонили, а в «Мостотресте» сослались на техническую ошибку. Отметим, начальная цена контракта составляла порядка 14 млн рублей.

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