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23.01.19 / 16:31 Новости / Россия и мир

В приложении «ВКонтакте» появился каталог подкастов

Записи разбиты по темам

Разработчики добавили каталог подкастов в мобильное приложение «ВКонтакте». Об этом команда социальной сети сообщила в среду.

В каталоге записи разбиты по темам: технологии, образование, здоровье, бизнес и другие. Отдельно выделены подкасты, на которые подписан пользователь, а также эпизоды, понравившиеся друзьям. Отдельно собраны и недослушанные выпуски.

Добавим, «ВКонтакте» запустила бесплатную платформу для размещения и прослушивания подкастов в сентябре прошлого года. В настоящее время регулярно подкасты публикуют около 400 сообществ, всего авторы загрузили более 11 тыс. эпизодов. Каждый день пользователи заходят в ленту подкастов порядка 65 тыс. раз.

В конце прошлого года каталог подкастов запустил «Яндекс». Аудиозаписи доступны в одном из разделов сервиса «Яндекс.Музыка».

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