Выручка X5 Retail Group в 2018 году выросла на 18,5% до 1,5 трлн рублей Отчетность неаудированная

Выручка компании X5 Retail Group за 2018 год выросла на 18,5% год к году и превысила 1,5 трлн рублей. Неаудированную финансовую отчетность компания опубликовала в среду.

Выручка сети магазинов «Перекресток» увеличилась на 23,5% до 230 млрд рублей. Динамика выручки «Пятерочки» оказалась более скромной – 19,7% до почти 1,2 трлн рублей. Выручка «Карусели» увеличилась всего на 1,7% до 90,8 млрд рублей.

Главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман подчеркнул, что таких результатов ритейлеру удалось добиться на фоне нестабильной макроэкономической ситуации и практически нулевого роста доходов населения. Шехтерман подчеркнул, что компания уделяла внимание эффективности новых открытий и оптимизации операционных процессов.

Средний чек по компании остался на том же уровне, что и годом ранее – 180 рублей, даже сократившись на 0,5%. При этом компании удалось существенно увеличить количество покупок – на 18,9% до 4,5 млрд покупок за год. Количество магазинов компании выросло на 19,1% и в настоящий момент составляет 14431 магазин.

Напомним, в 2017 году выручка компании составила почти 1,3 трлн рублей. Чистая прибыль – 31,4 млрд рублей. За девять месяцев 2018 года чистая прибыль равна 22,4 млрд рублей. Показатель EBITDA находится на уровне 79,5 млрд рублей.