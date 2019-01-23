«Яндекс» выпустил собственный бортовой компьютер для автомобилей Цена устройства — 29 900 рублей

Компания «Яндекс» выпустила собственный бортовой компьютер для автомобилей, первые экземпляры поступили в продажу в Нижнем Новгороде. Об этом компания сообщила в среду.

Цена устройства — 29 900 рублей. В нее входит установка в сервисном центре и оплата интернета на полгода. На сервисы «Яндекса» предоставляется безлимитный трафик, для других ресурсов трафик — 1 ГБ в месяц. В ближайшее время бортовой компьютер «Яндекса» начнут продавать и в других городах.

Как объясняют в компании, устройство можно установить вместо штатной мультимедийной системы или музыкального проигрывателя. Установка займет около часа. В компании подчеркивают, что техподдержка осуществляется бесплатно: бортовой компьютер установят и будут обслуживать по гарантии. Устройство будет готово к использованию сразу же после установки. Бортовые компьютеры «Яндекса» совместимы с марками Renault, Volkswagen, Lada, Toyota, Kia, Škoda, Hyundai, Nissan и Mitsubishi.

На бортовом компьютере установлена система «Яндекс.Авто» с сервисами «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Музыка» и «Яндекс.Погода». «Яндекс.Музыка» работает в по подписке, которая будет бесплатной в течение первых шести месяцев. Сервисами можно управлять также с помощью голоса, с бортовым компьютером работает голосовой помощник «Алиса».

Напомним, в начале декабря 2018 года «Яндекс» представил «Яндекс.Телефон». Стоимость гаджета – 17 990 рублей. Продажи идут в магазине и музее «Яндекса» в Москве, в маркетплейсе «Беру», магазинах «Эльдорадо» и «М.Видео». Телефон работает на оперативной системе Android 8.1. Диагональ – 5,65 дюймов, разрешение – 2160х1080 точек. Также в смартфоне восьмиядерный процессор Snapdragon 630, сканер отпечатка пальца, технология NFC для бесконтактной оплаты покупок и другое.