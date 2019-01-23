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23.01.19 / 14:40 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Депутаты ЗакСа проголосовали в I чтении за назначение наблюдателей от Общественной палаты

В соответствии с федеральными законами

Фото АБН

Депутаты Законодательного собрания Петербурга в I чтении проголосовали за законопроект, который наделяет Общественную палату Петербурга полномочием назначать наблюдателей в избирательные комиссии на местных выборах. Голосование состоялось в среду.

Речь идет о назначении наблюдателей на выборах губернатора Петербурга, депутатов ЗакСа Петербурга и муниципальных депутатов. Законопроект составили в рамках реализации №184-ФЗ. «За» проголосовал 41 депутат, поправки ждут до 1 февраля.

Также за основу принят еще один законопроект об Общественной палате. Он также касается назначения наблюдателей и приводит законодательство Петербурга в соответствие с федеральным. «За» проголосовали 32 депутата, срок поправок тоже 15 февраля.

Напомним, накануне стало известно, что губернаторские и муниципальные выборы пройдут в один день. По словам главы врио аппарата губернатора Петербурга Александра Беглова, организация выборов в разные дни не заложена в региональный бюджет.

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