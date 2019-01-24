Московская биржа закрылась разнонаправленно Индекс Мосбиржи - 2482,71; РТС - 1188,15

Московская биржа в четверг закрылась разнонаправленно. Индекс Мосбиржи упал на 0,35% и составил 2482,71 пунктов. Индекс РТС вырос на 0,14% до 1188,15 пунктов.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова отметила, что российский рынок в четверг проседает. Накануне индекс Мосбиржи обновлял максимумы, в четверг в качестве фактора давления сработала как высокая степень перекупленности, так и заметное ухудшение внешнего фона. В результате рублевый индикатор снижается и возвращается в область промежуточных поддержек 2470/2475 пунктов. Под ней есть более сильная поддержка на уровне 2450 пунктов, и при ее пробое «медведи» станут более агрессивными. Индекс РТС консолидируется около 1180 пунктов и тоже выглядит очень перегретым.

Евро/доллар снижается во второй половине дня, добавила аналитик. Во-первых, венесуэльские события насторожили инвесторов и увеличили интерес к безопасному активу. Во-вторых, сегодняшняя статистика из еврозоны по предварительному значению индекса деловой активности за январь оказалась слабой. В-третьих, ЕЦБ подтвердил, что торопиться со ставкой не будет и раньше лета нечего и мечтать о ее пересмотре на повышение. Нефть тоже в минусе.