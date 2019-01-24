В Сибири изучат индивидуальную чувствительность к холоду И как она влияет на предрасположенность к болезням

В Сибири ученые из Института цитологии и генетики СО РАН приступили к исследованиям индивидуальной чувствительности человека к холоду. Об этом в четверг пишет Regnum со ссылкой на «Науку в Сибири».

О начале исследований журналистам рассказал замдиректора института, руководитель филиала ФИЦ ИЦиГ СО РАН — НИИ терапии и профилактической медицины академик Михаил Воевода. По его словам, сибирские ученые – первопроходцы в изучении системы рецепторов, от которых зависит чувствительность к холоду, и их полиморфизма. Он также рассказал, что от степени чувствительности зависит и предрасположенность к некоторым болезням. Например, пневмонии, сердечно-сосудистым и целому ряду других заболеваний.

Исследователи предполагают, что в будущем будет рассмотрена возможность лекарственного влияния на эти рецепторы. Это может понадобиться в экстренных ситуациях, например, при чрезвычайном охлаждении.

Напомним, в начале января управление МЧС по Петербургу напомнило гражданам о необходимых действиях в случае провала под лед. Утопающий должен сохранять спокойствие и дышать медленно и глубоко. После спасения необходимо переодеть пострадавшего в сухую одежду и накормить сладким. Также надо заставить его активно двигаться, пока он не согреется.