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24.01.19 / 18:34 Новости / Петербург и Ленобласть

В 2018 году в Петербурге было продано около 400 элитных квартир — Knight Frank

Год к году продажи выросли на 2%

По итогам 2018 года в Петербурге было продано 55,1 тыс. кв. м элитной жилой недвижимости (около 400 квартир), что на 2% больше в годовом выражение. Такие данные в четверг приводит Knight Frank St Petersburg.

По словам руководителя отдела исследований компании Светланы Московченко, к концу прошлого года произошло перераспределение предложения по локациям элитного жилья. Она отмечает, что годом ранее основное количество таких квартир было представлено на Крестовском острове, теперь же – на Петроградской стороне и Петровском острове (31% и 28% соответственно).

Добавим, по данным Knight Frank St Petersburg, средний бюджет сделки в 2018 году вырос на 3%, составив 42,4 млн рублей. Объем предложения по итогам года составил 158,6 тыс. кв. м. При этом средневзвешенная цена предложения составила 342,4 тыс. рублей за «квадрат».

Ранее в Knight Frank St Petersburg рассказали об итогах года на рынке общепита. За 2018 год в городе открылось 838 торговых точек, из которых 39% — заведения общественного питания. Лидерами среди локаций по числу кафе и ресторанов остаются улицы Белинского и Рубинштейна.

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