Главгосэкспертиза выдала заключение на первую очередь кольцевой линии метро в Петербурге

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство участка кольцевой линии метро в Петербурге от станции «Большой проспект – 2» до станции «Лесная – 2». Об этом в ведомстве сообщили в четверг.
Также на этой линии будут расположены станции «Василеостровская – 2», «Петроградская — 2», «Спортивная – 2», «Кантемировская». Протяженность первой очереди составит 7,2 км.
Длина «кольца» может составить до 40 км. Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко оценивал стоимость ее возведения в 300 млрд рублей. Первый участок обещают закончить к 2030 году.
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