Главгосэкспертиза выдала заключение на первую очередь кольцевой линии метро в Петербурге От «Большого проспекта - 2» до «Лесной - 2»

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство участка кольцевой линии метро в Петербурге от станции «Большой проспект – 2» до станции «Лесная – 2». Об этом в ведомстве сообщили в четверг.

Также на этой линии будут расположены станции «Василеостровская – 2», «Петроградская — 2», «Спортивная – 2», «Кантемировская». Протяженность первой очереди составит 7,2 км.

Длина «кольца» может составить до 40 км. Экс-губернатор Петербурга Георгий Полтавченко оценивал стоимость ее возведения в 300 млрд рублей. Первый участок обещают закончить к 2030 году.