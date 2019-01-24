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24.01.19 / 09:37 Новости / Россия и мир

В администрации Нефтеюганска проходят обыски – СМИ

Обыски якобы идут и в квартире мэра города

В администрации Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры проходят обыски. Об этом в четверг передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Эту информацию подтвердил и источник РИА Новости в муниципалитете. Собеседник агентства добавил, что обыски идут также в квартире мэра города Сергея Дегтярева.

В окружном следственном управлении СК РФ заявили агентству, что их сотрудники не принимают участия в мероприятиях. В пресс-службе администрации отказались от комментариев. Другие подробности не сообщаются.

Добавим, Сергей Дегтярев возглавил Нефтеюганск в 2016 году. До этого, с 2011 года, он был зампредседателя Думы ХМАО, главой комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местному самоуправлению. Население Нефтеюганска составляет более 126 тыс. человек. Это третий по размеру город ХМАО — Югры.

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Реплики

  1. Димитрий 24.01.2019 at 11:27 - Reply

    ФСБ стало работать на народ? Если так, Если не ради показухи, то уважуха!

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