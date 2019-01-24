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24.01.19 / 13:34 Новости / Россия и мир / Экономика

Продажи алмазов «Алросы» в 2018 году сократились на 8% год к году

В денежном выражении продажи выросли

Коллаж АБН

Продажи алмазов «Алросы» в 2018 году сократились на 8% год к году. Об этом сообщается в финансовой отчетности компании, опубликованной в четверг.

Всего «Алроса» в прошлом году продала 38,1 млн карат. При этом, общие продажи компании в денежном выражении выросли на 6% год к году до $4,5 млрд. Объем добычи алмазов сократился на 7% и составил 36,7 млн карат.

В организации сообщили, что добыча снизилась из-за того, что трубка «Мир» выбыла из обработки после затопления в августе 2017 года. Также компания завершила обработку открытым способом трубки «Удачная».

«Алроса» отметила, что в текущем году ожидает повышения уровня производства на 4%. Планируемый объем к концу года – 38 млн карат.

Отметим, ранее компания представила предварительные финансовые данные. «Алроса» сообщила об увеличении продаж на 6% до $4,5 млрд. От реализации алмазного сырья компания заработала $4,4 млрд. От реализации бриллиантов — $95,3 млн.

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