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24.01.19 / 21:31 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Вице-губернатор Петербурга рассказал о ходе уборки снега

Мешает запаркованность улиц

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко рассказал о ходе уборки снега в городе. Он сделал заявление в четверг.

Бондаренко сообщил, что за ночь на четверг в Петербурге выпало 6,5 см снега. «А в некоторых районах около 10-15 см снега. Поэтому мы продолжаем работу очень активно», — добавил вице-губернатор.

По его словам, главные проблемные районы — Центральный, Василеостровский, Петроградский и Адмиралтейский. Уборку замедляет запаркованность улиц, сообщил Бондаренко. Он заявил: «Здесь решение только одно – время. Вы видите, сколько времени уходит, чтобы очистить улицу. Наши специалисты замеряли скорость уборки. Там, где размещен знак «Остановка запрещена», и автомобилисты соблюдают правила, улицу убирают за несколько часов. А где улицы запаркованы, там техника работает по 6 – 8 часов».

Напомним, ранее Смольный обещал расчистить город от снега к 24 января. Накануне комитет по благоустройству заявил, что дорожники города вывезли 67 тыс. куб.м снега за сутки. С начала зимы вывезено более 1 млн куб.м снега.

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