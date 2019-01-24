«Свободные деньги» россиян и инвестиции «Газпрома». Итоги четверга

По итогам 2018 года среднегодовой объем «свободных денег» у россиян стал рекордным, также вырос объем кредитования россиян — на 46%. Центробанк сообщил дату запуска системы быстрых платежей, в ЕЦБ сохранил прежнюю ставку. Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил информацию о продаже Tele2 «Ростелекому». «Газпром» решил уменьшить инвестиции в крупные газопроводы.

Среднегодовой объем «свободных денег» у россиян стал рекордным в 2018 году. Он составил 24,2 тыс. рублей.

Объем кредитования россиян в прошлом году вырос на 46%. Банки выдали гражданам 37,4 млн кредитов.

Центробанк сообщил о запуске системы быстрых платежей 28 февраля. Начала тестового периода назначено на 28 января.

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку. Она осталась на уровне 0%.

Костин подтвердил подготовку к продаже доли в Tele2 «Ростелекому». Речь идет о доле в 100%.

«Газпром» решил уменьшить инвестиции на достраиваемые газопроводы. Организация представила данные об инвестиционных программах 2019 года.