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24.01.19 / 18:11 Новости / Петербург и Ленобласть

Группа PPF закрыла сделку по покупке ТЦ «Невский центр»

За 171 млн евро

PPF Real Estate закрыла сделку по покупке петербургского торгового центра «Невский центр». Об этом в компании сообщили в четверг.

PPF Real Estate выкупила «Невский центр» у компании Stockmann. Это обошлось покупателю в 171 млн евро. Это первый актив PPF Real Estate в Петербурге. Директор департамента по связям с общественностью PPF Real Estate Russia Виталий Краснюк рассказал, что уже началась полная интеграция объекта и управляющей компании в структуру нового владельца.

Напомним, о намерениях финской компании продать ТЦ стало известно еще в конце 2016 года. Это последний российский актив компании. В начале прошлого года переговоры о покупке вели инвесткомпания Malltech и фонд Morgan Stanley. О предстоящей сделке с PPF Real Estate сообщили в октябре 2018 года.

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