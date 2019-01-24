«Яндекс.Такси» намерен провести IPO в ближайшие два года Другие компании не будут проводить IPO

«Яндекс.Такси» намерен провести IPO в ближайшие два года. Об этом в четверг сообщил операционный и финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.

В настоящий момент сервис очень активно развивается, передает РИА Новости слова Абовского. Он отметил, что конкретных планов по IPO других компаний «Яндекса» нет.

Отметим, в настоящий момент сервис «Яндекс.Такси» работает в 14 странах. С компанией сотрудничает с 900 тыс. водителей. Аудитория – более 36 млн пользователей.