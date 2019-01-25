В Петербурге Лесотехнический университет оштрафовали на 200 тыс. рублей за снос оранжереи Вместо него построили теплицу

Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова оштрафовали на 200 тыс. рублей за снос оранжереи, которая находилась в границах парка академии, объекта культурного наследия федерального значения. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Решение вынес Выборгский районный суд. Ранее комитет по государственному использованию и охране памятников культуры выявил, что университет без разрешения снес оранжерею и на месте снесенного здания построили теплицу. Кроме того, университет не устроил подъездные дороги, поэтому строительная техника и автомобили ездили по газонам и корням старовозрастных деревьев, являющихся предметом охраны.

Напомним, парку Лесотехнической академии почти 200 лет. Он занимает территорию в 43,7 га. Это особо охраняемая природная территория. В парке есть 17 памятников федерального и 8 – регионального значения.