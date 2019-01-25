В Петербурге Лесотехнический университет оштрафовали на 200 тыс. рублей за снос оранжереи

Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова оштрафовали на 200 тыс. рублей за снос оранжереи, которая находилась в границах парка академии, объекта культурного наследия федерального значения. Об этом в пятницу сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Решение вынес Выборгский районный суд. Ранее комитет по государственному использованию и охране памятников культуры выявил, что университет без разрешения снес оранжерею и на месте снесенного здания построили теплицу. Кроме того, университет не устроил подъездные дороги, поэтому строительная техника и автомобили ездили по газонам и корням старовозрастных деревьев, являющихся предметом охраны.
Напомним, парку Лесотехнической академии почти 200 лет. Он занимает территорию в 43,7 га. Это особо охраняемая природная территория. В парке есть 17 памятников федерального и 8 – регионального значения.
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