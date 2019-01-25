Минэкономразвития оценило рост ВВП в прошлом году в 2% год к году В текущем году ожидается замедление роста

Минэкономразвития России оценило рост ВВП в прошлом году в 2% год к году. Соответствующее заявление в пятницу сделал глава ведомства Максим Орешкин.

Он в интервью Bloomberg TV отметил, что Россия добилась стабильного и устойчивого роста. Также Орешкин подтвердил прогноз по замедлению роста ВВП в текущем году до 1,3%. Причины – повышение НДС и замедление глобального экономического роста.

Напомним, Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП в 2018 году – 1,8%. Центробанк прогнозировал от 1,5% до 2%.