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25.01.19 / 18:44 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэкономразвития оценило рост ВВП в прошлом году в 2% год к году

В текущем году ожидается замедление роста

Фото: vistanews.ru

Минэкономразвития России оценило рост ВВП в прошлом году в 2% год к году. Соответствующее заявление в пятницу сделал глава ведомства Максим Орешкин.

Он в интервью Bloomberg TV отметил, что Россия добилась стабильного и устойчивого роста. Также Орешкин подтвердил прогноз по замедлению роста ВВП в текущем году до 1,3%. Причины – повышение НДС и замедление глобального экономического роста.

Напомним, Минэкономразвития прогнозировало рост ВВП в 2018 году – 1,8%. Центробанк прогнозировал от 1,5% до 2%.

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