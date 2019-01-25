Банки наращивают прибыль, а россияне теряют доход. Итоги пятницы

Российские банки в 2018 году увеличили прибыль в 1,7 раза год к году. Реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2% год к году. МЭР оценило рост ВВП в прошлом году в 2% год к году.

Российские банки в 2018 году увеличили прибыль в 1,7 раза год к году. Прибыль кредитных организаций составила 1,345 трлн рублей.

Реальные располагаемые доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2% год к году. Реальные доходы россиян падают пятый год подряд.

МЭР оценило рост ВВП в прошлом году в 2% год к году. Орешкин также подтвердил прогноз по замедлению роста ВВП в текущем году до 1,3%.

Президент Владимир Путин приедет в воскресенье в Петербург на парад, посвященный 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Песков назвал День снятия блокады Ленинграда «очень важной датой для всей страны, для всех россиян и персонально для президента Путина».