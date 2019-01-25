РБК решил создать кредитное рейтинговое агентство

Медиахолдинг РБК решил создать кредитное рейтинговое агентство. Об этом издание холдинга сообщило в пятницу.

В РБК отметили, что агентство получит название «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Работу новая организация начнет после внесения соответствующих сведений Центробанком в реестр кредитных рейтинговых агентств.

НКР станет дочерним предприятием ПАО «РБК». Генеральный директором компании решили назначить бывший руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. В совете директоров будет пять человек. Двое из них – независимые директора с опытом работы на финансовых рынках и в госуправлении.

По мнению генерального директора РБК Николая Молибога, создание агентства с информацией о кредитном качестве бизнеса в России и отраслевая аналитика увеличат аудиторию РБК. Лукашук заявил, что первоначальная главная задача НРК – занять значимую долю отрасли.

Добавим, первое рейтинговое агентство в России появилось в 2015 году. Тогда создали Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Акционеры организации – 27 крупнейших российских организаций. В начале текущего года АКРА покинула гендиректор Екатерина Трофимова.