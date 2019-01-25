Смольный создаст электронный реестр объектов капитального строительства Должен улучшить бизнес-климат и повысить прозрачность отрасли

В Петербурге появится электронный реестр объектов капитального строительства. Об этом в пятницу сообщили в Смольном.

Это произойдет благодаря введению новой законодательной нормы, которую подписал врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Реестр будет учитывать планируемые к размещению и размещенные на территории города здания в соответствии с градостроительным и земельным законодательством.

Как говорят в Смольном, «создание и ведение такого реестра улучшит предпринимательский климат и будет способствовать снижению административных барьеров». Также власти ожидают повышения прозрачности строительной отрасли и упрощения поиска объектов для инвесторов.

Напомним, в прошлом году в Петербурге ввели в эксплуатацию более 3,2 млн кв. м жилья. На конец декабря введено 1425 домов и 64,8 тыс. квартир, включая индивидуальное строительство. План по вводу жилья выполнен на 102,7%. Также за весь год в Петербурге сдали 325 общегражданских объектов. Среди них 14 школ, 16 объектов здравоохранения, физической культуры и спорта, 33 административных и офисных здания, 12 гостиниц, 8 объектов религии и культуры и 29 торговых объектов.